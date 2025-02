Etichette adesive sul libretto dell'auto per eludere i controlli: furbetto della revisione pizzicato dalla Polizia Locale di Pocapaglia

Con l’inizio del nuovo anno, fin dalle prime settimane la Polizia Locale di Pocapaglia ha ripreso le attività di controllo della circolazione stradale, volto anche ad aumentare il senso di sicurezza percepito dai residenti delle frazioni più isolate del comune roerino.

Nella scorsa settimana, durante un posto di controllo in frazione America dei Boschi, gli operatori di Polizia Locale intimavano l’alt a una Toyota Yaris la quale fin da subito attirava l’attenzione degli agenti.

Da un controllo più approfondito dei documenti si accertava che l’utilitaria era già stata fermata dalla Polizia Locale di Alba nel gennaio 2024, poiché la revisione periodica risultava scaduta nel 2023.

Come previsto dal Codice della Strada, gli agenti albesi sospendevano il veicolo dalla circolazione fino a nuova revisione con esito favorevole, mediante “timbro” sulla carta di circolazione. Quest’ultimo però, veniva occultato mediante etichette bianche adesive, con lo scopo di eludere eventuali altri controlli.

Tale condotta però, non passava inosservata dalla pattuglia della Polizia Locale pocapagliese, la quale comminava al conducente – un uomo residente a Monticello d'Alba – la pesante sanzione amministrativa prevista dall’articolo 80 del Codice della Strada (1.988 euro, ridotti a 1.398,60 in caso di pagamento entro cinque giorni) oltre al fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

In caso di continua circolazione, la normativa prevede la confisca del mezzo e la revoca della patente di guida.