Gaza, Israele: "Sì al piano di Trump, ma serve il consenso dei palestinesi"

(Adnkronos) - L'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Danon, ha appoggiato la proposta del presidente americano, Donald Trump, di prendere il controllo delle Striscia di Gaza, pur ritenendo che i palestinesi non debbano essere allontanati con la forza dalla loro terra.

"Penso che siamo tutti d'accordo che dovrebbe essere chiesto il consenso: il consenso delle persone a lasciare il luogo in cui vivono e il consenso degli altri Paesi a riceverle", ha affermato Danon alla Cnn.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che "tutti amano" la sua proposta di prendere il controllo di Gaza e di trasferire i suoi abitanti, nonostante l'opposizione dei palestinesi e di molti Paesi del Medio Oriente e del mondo. "È piaciuto a tutti", ha affermato il miliardario repubblicano ai giornalisti nello Studio Ovale che gli hanno chiesto quale fosse stata la reazione alla sua proposta.

"E' essenziale evitare ogni forma di pulizia etnica" a Gaza. E' il monito arrivato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, attraverso il suo portavoce, Stephane Dujarric, commentando la proposta di Donald Trump di deportare i palestinesi della Striscia nei Paesi vicini.

Israele segue gli Stati Uniti e si ritira dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani. In un post su X, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar "accoglie con favore la decisione del presidente Trump di non partecipare al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Israele si unisce agli Stati Uniti e non parteciperà al Consiglio". "Tradizionalmente - accusa Sa'ar - l'Unhrc ha protetto i violatori dei diritti umani consentendo loro di nascondersi dai controlli, demonizzando invece ossessivamente l'unica democrazia del Medio Oriente: Israele".

"Questo organismo si è concentrato sull'attacco a un Paese democratico e sulla propaganda dell'antisemitismo, anziché promuovere i diritti umani - prosegue il ministro nel suo attacco -. La discriminazione nei nostri confronti è chiara: nel Consiglio Israele è l'unico paese con un punto all'ordine del giorno dedicato esclusivamente a lui. Israele è stato sottoposto a oltre 100 risoluzioni di condanna, oltre il 20% di tutte le risoluzioni mai approvate nel Consiglio, più di quelle contro Iran, Cuba, Corea del Nord e Venezuela messi insieme". "Israele non accetterà più questa discriminazione!", chiosa Sa'ar.