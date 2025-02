Giornata mondiale per la sicurezza in rete: anche l'ASL CN 2 scende in campo

Martedì 11 febbraio si celebra, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet Day (SID), la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Safer Internet Day | Plasmare il futuro digitale dell’Europa

Obiettivo dalla giornata è far riflettere le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro.

A livello comunitario, l’iniziativa è coordinata dalla rete Insafe.

In Italia, tale funzione è svolta dal progetto Generazioni Connesse Generazioni Connesse – Safer Internet Centre coordinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Anche l’ASL CN2, all’interno delle azioni del Piano Locale della Prevenzione, sarà presente con una giornata dedicata ai media digitali, nei quali i Media Educator del Centro Steadycam dialogheranno con il Prof. Michele Marangi – docente dell’Università Cattolica di Milano:

alle ore 18,00 ad Alba presentazione del libro “ Addomesticare gli schermi ” di Michele Marangi in collaborazione con l’Associazione Alec, via Vittorio Emanuele II, 33 – Alba

” di Michele Marangi in collaborazione con l’Associazione Alec, via Vittorio Emanuele II, 33 – Alba alle ore 21,00 presso la Scuola Rodari di Alba Oltre gli sche(r)mi Lectio Magistralis di Michele Marangi

Entrambi gli appuntamenti saranno ad ingresso libero, senza necessità di prenotazione.