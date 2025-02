Giorno del Ricordo, Claudio Sacchetto: "Fare memoria sull'esodo istriano"

In occasione del giorno del Ricordo, il 10 febbraio, il Consiglio Regionale del Piemonte, per iniziativa del suo Presidente Davide Nicco (Fdi), ha dato vita ad una mostra intitolata: “Sulle ali della bora, nel ruggito del Leone. Da Trieste a Cattaro sulla rotta di Venezia”.

“E’ più che mai utile - ricorda il Consigliere Regionale Claudio Sacchetto - fare memoria della vicenda dell’esodo istriano che riguarda tutta la comunità italiana, per rammentare che le pagine oscure della storia sono meno dolorose se ricordate e raccontate con il linguaggio della verità storica”.

L’inaugurazione si è svolta il 4 febbraio all’Urp del Consiglio regionale (via Arsenale 14/G a Torino), dove sono esposte fino al 28 febbraio 2025 le 70 opere di Leonardo Bellaspiga, paesaggi disegnati a china che raccontano i luoghi dell’esodo istriano fiumano e dalmata, da Trieste al Montenegro. Leonardo Bellaspiga (Osimo-Ancona 1925, Varese 2018) è stato un ingegnere che ha costruito grandi opere in tutto il mondo ma anche un pittore e disegnatore, con un particolare amore per le terre giuliano-dalmate che ha coltivato grazie all’incontro con la moglie Carmen Ursini, profuga di Pola. Cultore della bellezza della natura e dell’architettura, appassionato di arte e scienza, Bellaspiga ha realizzato numerose tavole a china, apprezzate anche da Papa Francesco e dal Presidente Mattarella, esposte in diverse mostre e pubblicate in alcuni volumi.

L’esposizione, a cura dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, è realizzata in collaborazione con il Comitato regionale Resistenza e Costituzione e il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Allestita nei locali dell’Urp in occasione del Giorno del Ricordo, è aperta fino al 28 febbraio.

“Ritengo utile sottolineare - conclude il Consigliere Sacchetto - che la collaborazione di queste iniziative con altri Comitati di ricordo delle vittime di quei periodi storici, aggiunga dei tasselli importanti ad una condivisione storica e ad una riconciliazione politica di cui la nostra Nazione necessita”.