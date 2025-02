L’Aeroporto di Cuneo ha incontrato gli studenti in occasione dell' Airport Day

L’Aeroporto di Cuneo ha partecipato oggi all’Airport Day, l’evento nazionale promosso da Assaeroporti per raccontare il ruolo strategico degli aeroporti nello sviluppo economico, sociale e sostenibile del Paese. L’iniziativa ha coinvolto contemporaneamente 17 aeroporti italiani, con l’obiettivo di raccontare il ruolo centrale del sistema aeroportuale per lo sviluppo economico, il progresso e la sostenibilità del Paese.

Per l’occasione, l’Aeroporto di Cuneo ha organizzato un Open Day dedicato agli studenti delle scuole superiori aderenti all’iniziativa, con un focus sulle professioni aeronautiche. L’obiettivo è stato quello di far conoscere ai ragazzi le opportunità lavorative del settore dell’aviazione e stimolare il loro interesse per le carriere parallele al volo. Durante la giornata, gli studenti hanno assistito a una lezione tenuta da ENAV sul ruolo del controllore del traffico aereo e hanno approfondito le opportunità professionali nei settori MRO (manutenzione degli aerei), Handling e gestione aeroportuale.

“Questa iniziativa ha rappresentato un'importante occasione per ribadire il valore del nostro aeroporto per la comunità locale. Attraverso la collaborazione con gli istituti di formazione, abbiamo voluto diffondere la cultura aeroportuale e accrescere la consapevolezza delle opportunità lavorative offerte dal settore, valorizzando al contempo la comunità di professionisti che opera nel nostro scalo”, ha dichiarato Paolo Merlo, presidente di GEAC SpA.

Con questa iniziativa, l’Aeroporto di Cuneo ha confermato il proprio impegno verso il territorio, creando occasioni di formazione e crescita per i giovani. L’aeroporto non è solo un punto di transito, ma una risorsa vitale per la comunità locale, con l’obiettivo di sviluppare attività che favoriscano il progresso del territorio. Attraverso la collaborazione con istituti di formazione, l’aeroporto intende sensibilizzare i giovani sulle numerose opportunità professionali offerte dal settore e contribuire a una maggiore consapevolezza del ruolo centrale che può rivestire per lo sviluppo e la crescita locale.