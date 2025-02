L’outdoor è la carta vincente per la promozione turistica della Granda: parola di Mauro Bernardi, presidente ATL del Cuneese [VIDEO]

Il turismo nella Granda si confronta con un territorio dalle molteplici facce, di cui due sono le principali: la collina e la montagna. Nel mezzo vi sono vaste aree pianeggianti, dove un’agricoltura di eccellenza abbraccia borghi ed esempi architettonici di rara bellezza. Caso singolare, a questo aspetto geografico corrispondono due ATL che governano la promozione e i servizi turistici dell’intera provincia, non soltanto perché il territorio sia vasto, ma anche perché la Granda si presenta come una terra particolarmente ricca di opportunità per il turista.

Con Mauro Bernardi presidente dell’ATL Cuneese, l’ente che partendo dalla pianura si spinge verso le valli fin sulle montagne, abbiamo approfondito le nuove strategie promozionali del territorio, anche alla luce del cambiamento climatico che, a causa di precipitazioni nevose più scarse in inverno e temperature più torride in estate, orienta il turismo verso una offerta multifattoriale, fruibile in tutto l’anno. Non solo sport come nel passato, ma una proposta turistica esperienziale, a misura di famiglia, che ricerchi anche conoscenza, cultura, ambiente ed in particolare enogastronomia, su cui la Granda non è seconda a nessuno. Ed ecco che l’outdoor diventa oggi il più importante punto di riferimento per il grande lavoro di incoming, con le proposte di escursioni, passeggiate in bicicletta, trekking.

E proprio su questa modalità di “benessere” turistico si è sviluppata una proficua collaborazione tra i due enti turistici del territorio con lo scopo di dare maggior vigore alle iniziative di ciascuno, lavorando insieme.

Segui l’intervista: