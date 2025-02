Milan-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Per Milan e Roma è tempo di Coppa Italia. Dopo i pareggi nei big match di campionato contro Inter e Napoli, rossoneri e giallorossi si sfidano a San Siro nei quarti di finale della coppa nazionale. Oggi, mercoledì 5 febbraio, in palio c’è un posto in semifinale.

Dopo i botti dell’ultimo giorno di mercato, la grande attesa è tutta in casa Milan per vedere all’opera i nuovi acquisti. Conceicao darà di nuovo spazio a Walker in difesa, mentre in attacco potrebbe esserci l’esordio di Gimenez (probabile un suo inizio nella panchina). Dopo il turnover in Serie A, Ranieri si affiderà invece di nuovo a Dybala, Pellegrini e Dovbyk, con Celik al posto dello squalificato Mancini. Ecco le probabili formazioni della sfida:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

Tutte le partite dell'edizione 2024/25 della Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Milan-Roma sarà dunque trasmessa su Canale 5, con calcio d’inizio alle 21.