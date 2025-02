Nomine capi dipartimento Asl, Bosio, Mottinelli e Robaldo: "Poco considerati i professionisti che lavorano negli ospedali di Ceva e Mondovì. ne chiediamo le motivazioni"

"Abbiamo avuto modo di approfondire i contenuti dell'atto dirigenziale n. 54 attraverso il quale, lo scorso 31 gennaio, il DG della Asl CN1 dott. Guerra ha individuato le figure dei Capi Dipartimento dell'area chirurgica, dell'area specialistica e dell'area territoriale della Azienda Sanitaria ed abbiano scritto allo stesso Direttore al fine di poter apprendere le motivazioni che lo hanno condotto a tale decisione.

L'unica figura che fa riferimento all'area cebano-monregalese è la dott.ssa Chiozza, che sovrintenderà ai Distretti territoriali ed alla quale formuliamo il più grande in bocca al lupo, mentre le altre due afferiscono al nosocomio di Savigliano.



Lungi da noi porre argomentazioni di natura campanilistica ma qualche domanda ce la poniamo e la abbiamo rivolta al dott. Guerra. Nel rispetto delle sue prerogative, e della discrezionalità di queste sue scelte, crediamo sia doveroso informare il nostro territorio rispetto ad un numero: su 9 Dipartimenti in cui è suddivisa l'Asl solo 2 sono diretti da professionisti provenienti dalla nostra area di riferimento".



Lo dichiarano Franco Bosio, Fabio Mottinelli e Luca Robaldo, rispettivamente Sindaci di Monastero di Vasco, Ceva e Mondovì