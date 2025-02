Nuova luce per il Castello di Serralunga: completata l'illuminazione esterna

I fari del Castello di Serralunga si accendono di nuova luce. Sono terminati i lavori di installazione del nuovo sistema di illuminazione esterna, con corpi illuminanti a LED di ultima generazione, conformi alla normativa vigente sul risparmio energetico. L'intervento ha interessato anche l'accesso della salita pedonale lato sud, la cosiddetta Porta Roddino, migliorando la fruibilità serale dell’area.

Un risultato di cui il sindaco Sergio Moscone si dice particolarmente soddisfatto. "Anche se il maniero non è di proprietà del Comune, ma è un bene statale gestito dalla Direzione regionale Musei Nazionali Piemonte, siamo noi a occuparci della sua illuminazione. È stato uno sforzo economico non di poco conto, vista la peculiarità architettonica dell’edificio, ma ne è valsa la pena, sia per i turisti, sia per i serralunghesi stessi".

L’aggiornamento del sistema di illuminazione consentirà di valorizzare il castello con giochi di luce e colorazioni tematiche, in linea con eventi e ricorrenze speciali. "Adesso potremo illuminare il castello con colori a tema, come avviene ormai per molti monumenti nelle giornate significative. Anche Serralunga, come già accaduto nel 2020 con Castello Tricolore, potrà colorare il suo maniero che svetta, unico nel suo genere, sulle colline delle Langhe".

Un aspetto simbolico arricchisce ulteriormente il progetto: il completamento dei lavori coincide con il 75° anniversario della ristrutturazione del castello, voluta dall’allora Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. "Fu lui a volerlo far sistemare e trasformarlo in Monumento Nazionale. Una ragione in più per essere soddisfatti e ricordare con riconoscenza chi, allora, in tempi non sospetti, vide nel castello di Serralunga e nel suo borgo medievale il paese architettonicamente più bello di tutte le Langhe".