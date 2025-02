Sci alpino, Saalbach 2025: Bassino a 4″66 dal primo posto nella seconda prova della discesa

Nicol Delago conferma il buon feeling con la pista Ulli Maier e, stacca il terzo tempo nella seconda prova cronometrata in vista della discesa dei Campionati Mondiali di Saalbach 2025 in programma sabato 8 febbraio.

In vetta alla graduatoria del secondo allenamento ufficiale c’è l’austriaca Mirjam Puchner che con il tempo di 1’42″30 precede di 0″73 la statunitense Breezy Johnson e di 0″88 l’azzurra gardenese, già sul podio lo scorso anno in occasione delle finali di Coppa del Mondo. Nella sua scia, quarto e quinto tempo di giornata per le due svizzere Lara Gut Behrami e Corinne Suter, staccate rispettivamente di 1″03 e 1″20.

Sofia Goggia ha quindi chiuso questa seconda prova con l’undicesimo tempo ed un gap di 1″43 da Puchner, con Elena Curtoni ventesima a 2″23.

Distacco di 2″54 per Federica Brignone, di 3″46 per Laura Pirovano e di 4″66 per Marta Bassino.

Giovedì 6 febbraio Saalbach 2025 metterà dunque in palio i titoli iridati del superG, l’appuntamento con la terza prova cronometrata è invece fissato per venerdì 7 con inizio alle 9:30.