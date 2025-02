Sciopero Trenord, cancellazioni e ritardi su treni: ultime news

(Adnkronos) -

Cancellazioni e ritardi sui treni regionali della Lombardia, a causa dello sciopero proclamato dal sindacato Orsa per oggi mercoledì 5 febbraio. La mobilitazione è iniziata alle 3 e terminerà alle 2 del 6 febbraio. Le ripercussioni - avverte il sito di Trenord - sono sul servizio regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza.

Garantiti i treni con partenza prevista dopo le 6 e con arrivo previsti entro le 9 e quelli con partenza prevista dopo le 18 e arrivo entro le 21. Trenord ha predisposto un servizio di bus sostitutivo per il Malpensa Express, il collegamento ferroviario tra la stazione di Cadorna e l'aeroporto. Gli autobus, che non effettueranno fermate intermedie, a Milano partiranno da via Paleocapa 1. Bus sostitutivi viaggeranno anche sulla linea S50 tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Sul sito di Trenord è disponibile l'elenco dei treni garantiti e l'azienda invita i viaggiatori a seguire gli aggiornamenti sulla circolazione sulla app e a "prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor".

In attesa dei dati sull'adesione alla sciopero, Luca Beccalli, segretario regionale del sindacato Orsa Ferrovie Lombardia, contattato dall'Adnkronos fa sapere che i segnali sono di una "forte adesione, sia del personale operativo che di quello in ufficio".