Sta per partorire in auto: la Polizia la scorta a sirene spiegate fino all'ospedale di Cuneo

Un'emergenza da gestire. Ma non legata a qualche reato, bensì alla vita che nasce.

Impegnati in un posto di controllo in città, gli agenti della Volante della Polizia di Stato della Questura di Cuneo sono stati avvicinati da un'autovettura. Chiedevano di essere accompagnati il più presto possibile al Pronto Soccorso più vicino in quanto la donna a bordo, in avanzato stato di gravidanza e con evidenti segni di travaglio, era sul punto di partorire.

Gli Agenti della Volante, autorizzati ad attivare i sistemi visivi e sonori d’emergenza, hanno fatto da staffetta all’autovettura sino all’ospedale Santa Croce, dove la donna partoriente è stata affidata alle cure del personale sanitario.

Ricoverata in Ostetricia, la sera stessa la donna ha dato alla luce un maschietto in perfette condizioni di salute.