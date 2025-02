Straordinario debutto a Leinì per il nuoto artistico del Centro Sportivo Val Maira

“Forza ragazze, il viaggio è appena iniziato!” dice il tecnico della squadra, Laura Barbero. Uno straordinario debutto di stagione lo scorso 26 gennaio da parte della squadra di nuoto artistico del Centro Sportivo Val Maira di Roccabruna presso l’impianto sportivo di Leinì. Le atlete si sono distinte alla prima gara UISP classificandosi al secondo posto nella categoria ragazze nel combo.

“Il bilancio è sicuramente positivo - sottolinea l’allenatrice - ogni gara è una lezione e ora lavoreremo con ancora maggiore impegno per le prossime competizioni, cercando di perfezionare le nostre performance”.

Grande coordinazione e determinazione. Anche nelle altre categorie la squadra si è fatta valere, con un quarto e quinto posto.

“La prima gara dell’anno è sempre un banco di prova difficile - commenta il tecnico della squadra, Laura Barbero - ma anche la più emozionante e imprevedibile: con un solo mese di allenamento alle spalle, è stato un inizio che ha messo alla prova ogni singola atleta. Superare questa sfida, però, vuol dire compiere il primo passo importante per la costruzione di un anno ricco di progressi e successi. Non solo numeri, ma anche spirito di squadra: questo esordio ha dimostrato quanto l’affiatamento tra le atlete e la passione per il nuoto artistico siano essenziali per affrontare con successo le prove che verranno. Con la consapevolezza di essere solo all’inizio, le ragazze sono pronte a dare il massimo per migliorare e raggiungere traguardi ancora più ambiziosi nelle prossime gare”.