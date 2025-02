A Chiusa di Pesio sport gratuito per giovani dai 15 ai 35 anni con "Sport in gioco"

Il Comune di Chiusa di Pesio è orgoglioso di partecipare al progetto “Giovani in gioco”, promosso dal Comune di Cuneo e finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il bando “Progetti per i giovani - In ambito sportivo”. L'iniziativa offre ai giovani dai 15 ai 35 anni l’opportunità di praticare attività sportive gratuite, supportati da esperti del settore.

In particolare, il Comune di Chiusa di Pesio mette a disposizione 30 posti per tre diverse attività:

Sci di fondo e skiroll: 10 posti, grazie alla collaborazione con lo Sci Club Valle Pesio e la Scuola Sci Valle Pesio 2.0.

Arrampicata: 10 posti, con il supporto di InOut Climbing - Le Vele.

Yoga: 10 posti in collaborazione con l’A.S.D. Ayama.

Tutto il materiale necessario sarà fornito in loco, è sufficiente presentarsi con l'abbigliamento idoneo. Le prenotazioni sono aperte in via prioritaria ai residenti nel Comune di Chiusa di Pesio, ma anche i giovani dei Comuni limitrofi, tra cui Cuneo, Boves, Borgo San Dalmazzo, Vernante, Caraglio, Dronero, e quelli aderenti all'Unione Montana Valle Stura, potranno partecipare, in base alla disponibilità.

Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo. Per iscriversi, compilare il modulo al seguente link: https://bit.ly/giovani-in-gioco

"Giovani in gioco" è organizzato dal Comune di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo, Boves, Caraglio, Chiusa di Pesio, Dronero, Vernarne e Unione Montana Valle Stura, finanziato dalla Regione Piemonte - Direzione Welfare, Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale con lo scopo di promuove interventi volti a migliorare le abitudini comportamentali dei giovani, promuovendo stili di vita consapevoli che “impattano” sul proprio benessere psicofisico, con l’offerta di attività fisico-sportive.