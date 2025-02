Cesare Cavallo promosso manager nel progetto nazionale "Piccoli"

Nuovo prestigioso incarico per il vice sindaco di Rifreddo, Cesare Cavallo, che seguirà una serie di comuni piemontesi e valdostani per il progetto nazionale PICCOLI proposto dall’Associazione Nazionale dei Comuni e dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel quadro del Programma Operativo Complementare POC al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020.

Un progetto che mira a rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni con meno di 5000 abitanti e che ha visto l’adesione di molti enti pubblici italiani. Più in dettaglio, l’attività di Cavallo sarà quella di manager del progetto, che prevede la costruzione di piani operativi per ciascun Comune seguito. Una sorta di lavoro sartoriale, che consentirà ai Comuni di costruire percorsi personalizzati in base alle proprie esigenze e di disporre di esperti settoriali che aiuteranno gli stessi ad adeguarsi alle sempre più complesse normative ed a realizzare regolamenti e atti amministrativi in linea con le attuali esigenze.

“Si tratta - spiega Cesare Cavallo - di un lavoro complesso, che presuppone capacità di coordinamento tra diverse figure e l’utilizzo di un mix tra lavoro in presenza ed utilizzo delle nuove tecnologie. Infatti, gli strumenti del progetto sono tre: la presenza di esperti territoriali, l’utilizzo di un portale che consente la formazione e quello delle community tematiche a cui partecipano esperti tematici e dipendenti di comuni di tutta Italia”.

Un sistema di lavoro molto interessante, che vede forse proprio nelle community un’idea innovativa dato che per i dipendenti, ed in modo particolare quelli dei Comuni piccolissimi, confrontarsi con colleghi di altri Comuni che hanno gli stessi problemi ed avere degli esperti che rispondono velocemente ai quesiti posti può rappresentare davvero un grande aiuto.

Ritornando al lavoro che Cavallo dovrà svolgere c’è da mettere in rilievo che la sua attività prevede di organizzare il progetto in una molteplicità di Comuni con differenze rilevanti, sia per quanto riguarda la collocazione geografica, sia per le dimensioni demografiche. Si va infatti da Comuni montani molto piccoli come Brondello, passando per altri di media grandezza come Sanfront in Valle Po e Pancalieri nella pianura torinese, per arrivare a quelli di maggiori dimensioni come quello di Val della Torre, in Val Casternone, per finire con i Comuni situati in Regioni a statuto speciale (Saint Marcel in Valle d’Aosta). Una pluralità di enti e situazioni in cui sicuramente Cavallo dovrà far ricorso oltre che alle proprie capacità tecniche anche alla sua pluriennale esperienza amministrativa.