Il vino piemontese incontra il tè cinese nello scambio promosso dal Consorzio Oltre le Alpi

Un dialogo di storie, dettagli e gusto ha preso vita nell’evento organizzato dal Consorzio Oltre le Alpi in collaborazione con ANGI (Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese), che ha visto il connubio tra il vino piemontese e il tè cinese, entrambi riconosciuti quali Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’UNESCO.

Il pomeriggio del 4 febbraio, presso la sede di ANGI (Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese) a Torino, ha offerto ai partecipanti un viaggio sensoriale unico, celebrando il Capodanno Cinese attraverso il gusto e la cultura di due territori lontani, ma legati dalla stessa attenzione alla tradizione. Protagonisti della degustazione sono stati i pregiati vini piemontesi, emblema dell'eccellenza enologica italiana, e il tè cinese, bevanda millenaria preparata secondo antiche tecniche riconosciute dall'UNESCO.

L’evento ha saputo unire convivialità e riflessione, mostrando come il piacere del vino e del tè non sia solo un fatto di gusto, ma anche di cultura e identità. Un connubio capace di raccontare storie, tradizioni e territori, stimolando il dialogo tra Oriente e Occidente in un contesto di reciproco rispetto e scoperta. Tra i presenti anche l’assessore al Commercio della Città di Torino, Paolo Chiavarino.

Organizzato dal Consorzio Oltre le Alpi, l’evento ha rappresentato il secondo passo di un ambizioso progetto pluriennale volto a promuovere i vini e i prodotti agroalimentari piemontesi sui mercati internazionali. Dopo la prima tappa dedicata allo scambio tra eccellenze enogastronomiche piemontesi e albanesi, questa nuova esperienza ha confermato la vocazione del Consorzio alla valorizzazione delle eccellenze locali in un panorama globale.

Fondato nel 2020 ai sensi della normativa L. 134 del 07/08/2012, il Consorzio Oltre le Alpi riunisce aziende piemontesi, in particolare delle aree di Langa e Roero, con l’obiettivo di promuovere la qualità e la cultura del territorio oltre i confini nazionali. L’ottimo esito dell’evento conferma l’interesse e il potenziale di queste iniziative nel rafforzare i legami tra mercati e tradizioni diverse, proiettando il Piemonte al centro di un dialogo enogastronomico internazionale.

Il Consorzio Oltre le Alpi ha sottolineato: "Siamo felici di poter collaborare nuovamente con ANGI (Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese) per la promozione dei vini piemontesi e per celebrare questa unione di patrimoni UNESCO tra le Langhe, Roero e Monferrato e i tè cinesi. La nostra collaborazione dura da oltre dieci anni, testimoniando la forza dei legami interculturali e la valorizzazione delle eccellenze di due culture straordinarie, quella italiana e quella cinese. Questo evento è un ulteriore passo verso una cooperazione sempre più solida e costruttiva”.

ANGI (Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese) ha dichiarato: "L'incontro tra Italia e Cina rappresenta un dialogo tra due delle civiltà più antiche e influenti della storia umana. Non è solo un’occasione per celebrare il passato, ma anche un'opportunità per costruire nuove prospettive di collaborazione. In un mondo globalizzato, favorire il confronto culturale e commerciale rafforza la comprensione reciproca, creando legami duraturi che si rinnovano sotto il segno dell’innovazione, della cultura e della prosperità condivisa".