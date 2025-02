In arrivo la prima abbondante nevicata dell'inverno: tra sabato e domenica oltre 40 centimetri sulle Marittime

Da domani aria piuttosto fredda entrerà dall'Europa orientale, creando le condizioni per nevicate fino a bassa quota che si svilupperanno tra sabato e domenica. Neve, quindi, su Cuneo e sul luna park allestito in piazza Galimberti, nel pieno ritorno alla tradizione e a quella regola non scritta che fa coincidere l'arrivo della neve con le giostre in città.

Scherzi a parte, quella prevista nel weekend sarà probabilmente la prima abbondante nevicata dell'inverno, sempre che le previsioni vengano confermate.

La "vigilanza meteorologica" dovuta alle precipitazioni sarà moderata (valore 3 in una scala da 1 a 5), in attesa del bollettino di domani diramato da Arpa Piemonte, che potrebbe innalzare il livello di allerta su buona parte della regione e in particolare sulle aree a sud del Po e sulla nostra provincia.

Come evidenzia Datameteo, sono attese nevicate con abbondanti accumuli su Alpi Marittime tra Garessio e Limone Piemonte (anche oltre i 30/40 cm), apporti anche significativi su alta Langa (15/20 cm) e via via a diminuire andando verso la pianura e verso le Alpi occidentali.

Difficile stabilire gli accumuli in pianura, perché sarà una lotta con le temperature, che potrebbero rendere la neve molto umida e con poco accumulo. Le zone di pianura con accumuli più probabili sono il cebano e il monregalese, e a seguire tutta la fascia pedemontana tra Mondovi, Cuneo e Dronero.

Le precipitazioni più intense saranno più probabili tra sabato pomeriggio e domenica mattina; ancora incerta la fine dell'evento, che potrebbe protrarsi fino a lunedì.

La Provincia sta già organizzandosi con i Capi Reparto Viabilità dell'ente, per un piano di intervento che possa garantire lo sgombero neve e lo spargimento del sale sulle strade. Sabato la giornata forse più complessa, in quanto le vetture in circolazione potrebbero ostacolare le operazioni. Il presidente Luca Robaldo invita pertanto ad usare prudenza, a dotarsi di pneumatici invernali e/o catene e a limitare al massimo gli spostamenti, soprattutto se non necessari.