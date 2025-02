Lions, Wwf, Lilt: tris di iniziative solidali a Moretta

Tris di iniziative a carattere solidale a Moretta. La scorsa settimana, i volontari del Wwf hanno allestito un banchetto sotto il porticato del municipio per la giornata “La festa della natura in città”, che ha visto la vendita di piantine di erica con il cui ricavato saranno sostenuti progetti dell’associazione.

Venerdì scorso, sotto la “lea”, il viale alberato di piazza Regina Elena, è stata inaugurata la nuova panchina rosa, iniziativa con la quale il Comune di Moretta aderisce alla campagna promossa dalla Lilt di prevenzione contro il tumore al seno.

Nei mesi scorsi, invece, in via Santuario, di fianco al municipio, è arrivato il camper dei Lions, per lo screening gratuito del glaucoma, promosso dal Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita. Da anni i Lions dedicano il loro impegno alla prevenzione del glaucoma, una malattia che è prima causa di cecità nel mondo.

"Un paese – commenta il sindaco Gianni Gatti – mostra tutta la sua vitalità quando si susseguono le iniziative promosse dalle associazioni e dai gruppi locali. Dare spazio a quanti dedicano il loro tempo in un’associazione, sia essa sportiva, culturale, sanitaria o di altro genere, non importa. La cosa importante è partecipare. Per questo, come sindaco, assieme agli amministratori di Moretta, cerco di essere presente e dedicare un momento e un ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono a rendere più viva e partecipata la nostra città".