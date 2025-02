Sindaco e Giunta di Brondello ricevuti da Papa Francesco

Il sindaco di Brondello Paolo Radosta e la sua giunta comunale hanno incontrato Papa Francesco. Il Santo Padre è stato omaggiato del vino Pelaverga della Valle Bronda, simbolo del territorio e memoria di una storia di legame tra la valle Bronda ed il saluzzese col papato.

Il Pelaverga della Valle Bronda fu, nei primi anni del 1500, vino favorito dalla mensa papale, ordinato in grandi quantità da Papa Giulio II. Lo stesso ne venne a conoscenza quando ne ricevette omaggio da Margherita La Foix, in quel periodo reggente del Marchesato. Grazie al particolare apprezzamento per "el bon vin", la leggenda vuole che Papa Giulio II fu più propenso nel concedere a Saluzzo la sede vescovile, nel 1511.

Negli scorsi mesi il Sindaco Radosta ha più volte contattato la sede pontificia per raccontare questi affascinanti fatti storici, testimoni del passato del territorio. "Lo scopo principale era quello di dare lustro alla nostra valle, mettendo in risalto un'eccellenza e la sua storia", spiega Radosta - "Sono felice che lo Stato Pontificio abbia compreso la bontà dell'operazione e ci abbia voluto ospitare. Ringrazio sentitamente la Prefettura Pontificia, oltre che il nostro Vescovo Mons. Cristiano Bodo che ha espresso gioia per l'incontro. La consegna è stata possibile grazie alla fruttuoso collaborazione con la Maero Vini di Emidio Maero, il quale ha creduto immediatamente nel progetto. Un grande onore per me, la mia giunta, ma soprattutto un'occasione per il nostro territorio. Poterlo rappresentare, è stato un vero dono."

Con l’occasione, il Sindaco Radosta, il vice sindaco Maero, l’assessore Arnaudo ed il capogruppo Garnero, a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità tutta, hanno portato i commossi saluti a Sua Santità ed espresso la speranza di poter abbracciare Papa Francesco nel saluzzese.

Il Pontefice ha calorosamente ringraziato, benedicendo l'intera comunità della Valle Bronda ed assicurando che berrà volentieri il Pelaverga, "vino del Papa".