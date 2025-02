Lungo il Po a Paesana: escursione invernale per scoprire un tratto di fiume di grande interesse naturalistico

Sabato 15 febbraio il Parco del Monviso organizza “La Riserva Naturale di Paesana”, una facile escursione nella piccola area naturale protetta che si trova a pochi passi dal centro abitato di Paesana, nella zona compresa tra i due ponti sul Po.

L’itinerario si sviluppa ad anello attorno al fiume, che qui è circondato da tipica vegetazione ripariale e prati stabili. Nel corso della breve passeggiata la guida illustrerà le caratteristiche dei vari ambienti, che spiccano per l'elevato valore naturalistico e si mantengono in equilibrio con le vicine attività umane. L’escursione, adatta anche ai bambini purché abituati a camminare, si sviluppa prevalentemente su strada sterrata e sentiero, con brevi tratti su strada asfaltata, per un totale di circa 2,5km prevalentemente in piano.

La partecipazione è gratuita: il ritrovo è fissato alle ore 10 nel parcheggio della piscina comunale (via Nazionale 3) e il rientro è previsto per le ore 11.45. A seguire, è possibile proseguire la giornata con il pranzo, a pagamento, presso una struttura ricettiva del territorio. Sono disponibili 15 posti ed è necessario prenotare dal sito www.parcomonviso.eu entro le ore 12 del giorno precedente, specificando se si intende partecipare al pranzo. Si raccomanda di indossare calzature e abbigliamento adatti alla camminata e alla stagione; per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Itur all’indirizzo di posta elettronica monviso@itur.it. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’organizzazione si riserva di annullare l’escursione, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.

L’area della Riserva Naturale di Paesana si sviluppa su una superficie di quasi 75 ettari ed è posta nella parte bassa del comune di Paesana, a una quota altimetrica di circa 640 metri s.l.m. Per quanto la Riserva sia inglobata in una zona fortemente antropizzata, il tratto di fiume Po che scorre al suo interno è rappresentativo della zona di media montagna, un habitat ideale per pesci come la trota fario e lo scazzone. Il sito comprende una porzione di fiume con sponde a vegetazione arbustiva, contornata da prati stabili, oltre alla zona del campo sportivo, a valle del quale vi è un’area in parte attrezzata.