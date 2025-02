Un taglio del nastro solidale per il sesto ristorante McDonald’s in provincia di Cuneo

Festa speciale di inaugurazione per il nuovo ristorante McDonald’s di Cuneo in via Pertini 8.

Dopo l’apertura al pubblico il 10 gennaio scorso e un grande riscontro di pubblico, nella giornata dI domani, venerdì 7 febbraio, si terrà un simbolico taglio del nastro, per un pomeriggio ricco di eventi e di emozioni.

Non mancherà il divertimento - a partire dalle 15,30 fino alle 18,30 - con animazione e musica, intrattenimento per grandi e piccoli, spettacoli di magia e comicità con Mariano Navetta. E poi selfie photobooth, trampolieri illuminati e truccabimbi.

Alle 16,30 ci sarà il taglio del nastro con le autorità e poi dalle 22 alle 24 notte in musica con dj set realizzato in collaborazione con il Cabi Club di Borgo, riferimento locale per l’intrattenimento delle fasce di adolescenti e giovani adulti.

“Sarà una giornata di festa, dedicata alla città di Cuneo e ai cuneesi - spiega Alessandro Romano, amministratore delegato di Euro1, la società licenziataria di McDonald’s per la provincia cuneese -. Quello di via Pertini è il sesto locale in gestione in provincia, segno tangibile di un grande legame con il territorio e la sua comunità attraverso le ricadute sul mondo dell’occupazione, sull’indotto economico e sociale in genere. Inoltre questa inaugurazione cade nel 25esimo compleanno della società Euro1 e per questo durante il simbolico taglio del nastro, parleremo delle donazioni a cinque strutture operanti nel sociale, quattro di esse cuneesi, segno concreto di una collaborazione e di una vicinanza che durano e si sono fortificate nel tempo. Le associazioni utilizzeranno la donazione per realizzare progetti all’insegna dell’inclusione e delle pari opportunità sociali, scelte dalla direzione aziendale dei McDonald’s locali”.

Si tratta nello specifico di Amico Sport ASD, operante nel campo dello sport per atleti con disabilità intellettive, Fiori sulla Luna Onlus con focus sul progetto Siblings, Aria APS e Associazione Amici Case del Cuore in sostegno all’inserimento sociale di persone con disturbi dello spettro autistico. A completare le erogazioni quella in favore di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, ente del terzo settore che opera nell’accoglienza per offrire ospitalità e assistenza alle famiglie dei bambini ospedalizzati durante il periodo di degenza lontano da casa. In particolare, il supporto va alla Family Room di Alessandria presso l’Ospedale Infantile Cesare Arrigo, inaugurata e sostenuta attraverso continue donazioni dal 2011.