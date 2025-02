Sci di fondo: buone prove di Martino Carollo e Davide Ghio nella mass start TC dei mondiali U23

Fondisti cuneesi in evidenza nella mass start in tecnica classica dei campionati Mondiali Under 23 di Schilpario, in provincia di Bergamo.

Il titolo mondiale maschile è andato al norvegese Mathias Holbaek che con il tempo di 50’15″2 ha conquistato la medaglia d’oro davanti al finlandese Niko Anttola (+4″5) e al connazionale Thomas Linnebo Mollestad (+4″8).

Buone prove per Martino Carollo e Davide Ghio che sono rispettivamente decimo a 1’03″2 e undicesimo a 1’04″4, con Andrea Zorzi sedicesimo a 1’11″7 e Giacomo Petrini 38esimo.

Venerdì 7 febbraio tornano in pista gli juniores impegnati nella prova individuale in tecnica libera sulla distanza di 10km: alle 10 il via della gara maschile, alle 12:30 la femminile.