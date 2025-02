Un febbraio di incontri e creatività al Centro Famiglie di Saluzzo

Sarà un febbraio molto intenso e fitto di attività quello organizzato dal Consorzio Monviso Solidale grazie alle iniziative proposte dal Centro Famiglie di Saluzzo. A Castellar, nei locali che si trovano nella piazzetta del Municipio, i laboratori sono già cominciati il 3 febbraio e proseguiranno fino al 24 dello stesso mese. Gli incontri, che si terranno nelle giornate di lunedì 10, 17 e 24 febbraio dalle 15.30 alle 16.30 (per i bambini dai 6 ai 10 anni) e dalle 17 alle 18 (per quelli dai 3 ai 5 anni e per quanti frequentano il tempo pieno scolastico), sono tutti a sfondo carnevalesco.

Lunedì 10 i partecipanti si concentreranno infatti sul tema del 'Carnevale al naturale', mentre il 17 febbraio sarà la volta di 'Pagliacci e mascherine'. Il 24, ultimo appuntamento che chiude le festività prima del periodo pasquale, a impegnare bimbi e genitori saranno invece gli 'Addobbi di carnevale'.

La partecipazione ai laboratori di Castellar è, come sempre, libera e gratuita, ma è richiesta obbligatoriamente la prenotazione, che si può effettuare telefonando al numero 345 1994754.

Altrettanto ricchi di occasioni di incontro e di scambio sono i tre appuntamenti di 'Cucito creativo' che si terranno mercoledì 12, 19 e 26 febbraio al Quartiere in piazza Montebello 1, a Saluzzo, sede del Centro Famiglie. In questo caso, con un orario che va dalle 14.30 alle 16.30, a ritrovarsi insieme saranno mamme e figli e nonne e nipoti, che potranno in tal modo dedicarsi a un'attività manuale e creativa e, al contempo, fare conoscenza e costruire nuovi rapporti di amicizia.

«Si tratta di un'attività svolta insieme a una sarta esperta in cucito creativo, la cui presenza è stata resa possibile grazie al contributo messo a disposizione dall'associazione dei genitori di Saluzzo 'La Scintilla'. L'occasione è preziosa perché rappresenta un ottimo modo per rinforzare i legami di comunità anche tra persone appartenenti a generazioni differenti», tiene a sottolineare una delle organizzatrici.

È possibile conoscere le numerose iniziative organizzate dal Centro Famiglie seguendo l'account Instagram del Consorzio Monviso Solidale (@monvisosolidale).