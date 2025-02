Volley maschile Serie C: la Virtus Boves sulla strada della capolista VBC Mondovì

Nella quindicesima giornata - seconda del girone di ritorno del campionato di Serie C il VBC Mondovì capolista allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba ospiterà alle ore 20.30 al PalaItis la Virtus Boves allenata da Andrea Macario.

In classifica generale, dopo quattordici giornate, i monregalesi, che arrivano dalla sconfitta per 3-1 in casa del forte e quadrato Verbania quarto, autore probabilmente della miglior prestazione stagionale, sono in testa con 37 punti, a +3 sul Lasalliano Torino secondo, a + 4 sull’ Acqui terzo, a +7 sul Verbania quarto ed a +8 sull’ Arti Volley Collegno quinto. Il Boves, invece, arriva dall’ importante successo interno per 3-1 contro il Racconigi ed ora si trova al nono posto a quota 16 punti.

“Dovremo affrontare questo impegno con tanta umiltà ed attenzione – avverte coach Massimo Bovolo – perché il Boves non ha assolutamente nulla da perdere e pertanto potrà giocare con la mente libera e senza alcun tipo di preoccupazione. Noi dovremo essere bravi a spingere sull’ acceleratore sin dall’ inizio per metterli in difficoltà e togliere loro certezze, giocando in modo ordinato e lucido e soprattutto evitando di commettere errori gratuiti, così come successo sabato scorso a Verbania, dove abbiamo pagato a carissimo prezzo i nostri sbagli, che sono stati veramente eccessivi. Mi aspetto dai miei ragazzi una prova di spessore che fughi ogni dubbio: anche se sappiamo bene che non ci sarà alcunchè di scontato, il nostro obbiettivo è quello conquistare i 3 punti in palio per riprendere immediatamente la nostra marcia.”