Incidente in via dei Magliani ad Alba: un ferito leggero

Incidente stradale nella tarda serata di ieri, mercoledì 5 febbraio, alle ore 23, in via dei Magliani ad Alba.

Non è ancora chiaro se siano state coinvolte due autovetture, oppure il guidatore del mezzo incidentato abbia fatto tutto da solo: all'arrivo del soccorsi, Vigili del Fuoco di Alba, oltre ad una pattuglia dei Carabinieri e personale del 118, il conducente non riusciva ad uscire dal mezzo in modo autonomo in quanto la vettura si era adagiata in un fosso.

Soccorso, è stato affidato alle prime cure: le sue condizioni non destano preoccupazioni.

L'intervento si è chiuso intorno a mezzanotte e un quarto.