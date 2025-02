Milena Gabanelli presenta oggi "Codice Rosso" a Verduno: sanità pubblica, formazione e innovazione al centro

Per la prima volta, Milena Gabanelli presenta il libro Codice Rosso. Come la sanità pubblica è diventata un affare privato in una struttura sanitaria. L'evento, che si terrà oggi alle ore 17 presso l'auditorium dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, segna un momento significativo per la Fondazione Ospedale Alba-Bra, impegnata a sostenere la sanità pubblica con risorse private.

"La casa editrice mi hanno confermato che è la prima volta che viene presentato in un ospedale. Per noi è motivo di orgoglio, perché significa che l’autrice ha colto il nostro impegno: siamo privati, ma lavoriamo per il bene della sanità pubblica”, spiega il direttore generale Luciano Scalise. Per l'evento, sold out è stata allestita anche una seconda sala.

L’incontro con la giornalista sarà occasione per riflettere su un tema di crescente attualità: "Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di sanità a livello nazionale. L'uscita del libro di Gabanelli ha sicuramente contribuito a riaccendere il dibattito. I dati parlano chiaro: la salute è la prima preoccupazione degli italiani”.

Un modello di sostegno alla sanità pubblica

La Fondazione Ospedale Alba-Bra è un esempio unico in Italia. "Siamo stati i primi a intraprendere questo percorso, riprendendo un’antica tradizione di solidarietà nei confronti degli ospedali. In passato, le strutture sanitarie si costruivano grazie al sostegno delle comunità. Noi vogliamo essere un punto di riferimento per il territorio, investendo per migliorare l’assistenza pubblica”.

A conferma di questa missione, negli ultimi anni la Fondazione ha donato beni per oltre 28 milioni di euro all’ASL CN2, l’ultima grande realizzazione è il Centro di Simulazione Sanitaria Avanzata, operativo dal 15 gennaio. "Questa struttura è una vera rivoluzione nel campo della formazione professionale. Proprio stamattina un medico di un ospedale universitario, visitandola, si è detto sbalordito dalla qualità dell’intero ospedale e del lavoro fatto dalla Fondazione”.

Nuove inaugurazioni: il 2025 della Fondazione

Dopo l’evento con Milena Gabanelli, il programma prosegue con altre inaugurazioni. Oggi verrà presentato il nuovo Centro di Riabilitazione Visiva, situato al quarto piano del reparto di Oculistica. "Questo progetto è stato possibile grazie alla generosità della signora Elisa Signorini, che ha deciso di contribuire alla realizzazione di uno spazio fondamentale per i pazienti”.

Il 27 febbraio, invece, sarà inaugurato il Centro di Formazione, situato accanto al nuovo Centro di Simulazione. "Abbiamo già realizzato l’auditorium e la piazzetta vetrata, ora completiamo l’area con sale destinate alla formazione e all’aggiornamento medico. Creiamo spazi confortevoli e innovativi, perché crediamo che un ambiente curato favorisca l’apprendimento”. Ad arricchire l’evento, la lezione inaugurale sarà tenuta dal professor Vito Mancuso, con un intervento dal titolo L’insegnamento della medicina da Ippocrate all’intelligenza artificiale. "Anche questa struttura è il frutto di una donazione, quella della signora Anna Maria Cantamessa e di suo marito, il compianto Guido Giri. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo che la sanità pubblica torni a essere il fiore all’occhiello del nostro Paese", conclude Scalise.