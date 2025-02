A Boves verranno realizzate mille gru di carta con la tecnica degli origami

Ha preso ufficialmente il via a Boves il progetto "Sadako: la bambina di Hiroshima", che vede protagoniste le scuole e non solo, che a breve si cimenteranno nella realizzazione delle celebri mille gru con la tecnica degli origami.

L’iniziativa promossa dal Comune di Boves ha conquistato la cittadinanza che si è come sempre dimostrata attenta e partecipe ad un progetto così delicato e significativo.

Già in questi giorni tanti ragazzi e adulti hanno scelto di partecipare ai laboratori in Biblioteca durante i quali viene fornito il tutto materiale necessario e viene illustrata la tecnica per realizzare le gru di carta.

“La storia di Sadako, vero e proprio simbolo di pace, la conosce tutto il mondo e le gru e l’arte origami sono diventati i simboli della Pace e del rifiuto profondo di tutte le guerre –. Sottolinea l’assessore alla Cultura Raffaella Giordano -. Si tratta di una storia vera di settanta anni fa, quando, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, venne sganciata su Hiroshima la bomba atomica.

La piccola Sadako Sasaki fu tra le bimbe sopravvissute al giorno della esplosione; però si ammalò di una forma grave di leucemia. Quando seppe di essere ammalata, una sua amica cercò di incoraggiarla e le raccontò la leggenda delle mille gru di carta. La tradizione giapponese dice che chi riesce a piegare mille gru di carta, come ricompensa per la concentrazione e lo sforzo necessarie per realizzarle, potrà esaudire un desiderio.

Sadako cominciò a piegare gru una dopo l’altra, con lo spirito di realizzare il suo desiderio. Sfortunatamente non ci riuscì. Morì nel 1955 con 644 gru svolazzanti intorno a sé. Commossi, gli amici e compagni di scuola proposero di piegare le gru che mancavano come omaggio per la caparbietà mostrata da Sadako, ripetendo questo gesto in suo ricordo”.

Una storia commovente capace di infondere speranza anche in un’epoca, come quella che stiamo vivendo, in cui le atrocità della guerra continuano a prevalere sulla pace.

Il progetto prevede la realizzazione di gru con la tecnica degli origami negli accoglienti locali della Biblioteca del Ricetto. Queste creazioni saranno poi esposte nel cuore della città in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il prossimo 25 aprile. Una testimonianza e un fortissimo simbolo di pace in memoria di tutti i bambini vittime della guerra.

Sempre in occasione del progetto all’interno della Biblioteca del Ricetto di Boves è stato creato uno spazio dedicato ad Hiroshima nel quale sono stati selezionati testi e volumi inerenti all’argomento destinati al prestito da parte di bambini e adulti.

Conclude l’assessore Giordano: “Ci auguriamo che questo progetto possa lasciare un’impronta significativa nelle menti e nei cuori dei giovani, ispirandoli a riflettere e agire per mondo sempre più pacifico”.

Per chi volesse contribuire all’iniziativa rivolgersi alla Biblioteca Civica del Ricetto di Boves al 017138391850.