Borgo San Dalmazzo, taglio vegetazione all'anfiteatro di Monserrato

Il 6 febbraio la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale) della Regione Piemonte ha comunicato di aver concluso i lavori di taglio vegetazione nell'area circostante l'anfiteatro di Monserrato a Borgo San Dalmazzo.



Il lavoro degli operai forestali della squadra regionale Valle Stura 3 è stato coordinato dal perito agrario Riccardo Costa. L'intervento, mirato al mantenimento del decoro e alla messa in sicurezza dell'area, rientra nel calendario dei lavori pianificati dall'Amministrazione comunale - assessorato ai Lavori Pubblici - in vista delle manifestazioni primaverili ed estive che interesseranno gli spazi pubblici di Monserrato.