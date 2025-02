Bra celebra la XXXIII Giornata mondiale del malato

«“La speranza non delude” (Rm 5,5) e ci rende forti nella tribolazione» è il messaggio di papa Francesco per la XXXIII Giornata del malato che sarà celebrata martedì 11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes.



Si tratta di un momento di particolare attenzione che la Chiesa dedica a chi è bisognoso di cure, estesa agli operatori della sanità, ai volontari diocesani e ai ministri straordinari della comunione.



Anche quest’anno i Fratini di Bra dedicano la giornata dell’11 febbraio alla Madonna di Lourdes con le Messe alle ore 7 (a seguire le Lodi) e alle ore 8. Si prosegue alle ore 17 con il Rosario, l’Eucaristia e al termine supplica alla Vergine Maria davanti alla replica della Grotta di Massabielle e preghiera per il malato.

Domenica 9 febbraio, in prospettiva della Giornata del malato, l’appuntamento è fissato nel Santuario nuovo della Madonna dei Fiori alle ore 15 con il Rosario animato dall’Oftal Bra-Lombriasco; ore 15.30 Santa Messa con gli ammalati e gli anziani, con il conferimento del sacramento dell’unzione degli infermi e la benedizione eucaristica a cui si aggiunge la possibilità di lucrare l’indulgenza giubilare.

Martedì 11 febbraio, nel Santuario antico, alle ore 20.30, è in programma il Rosario nella memoria della Beata Vergine di Lourdes, seguito dalla processione “aux flambeaux” e la Santa Messa.



Sabato 8 febbraio, dalle 9 alle 13, presso il Centro congressi del Santo Volto (via Borgaro, 1) a Torino, è in agenda il tradizionale convegno per la Giornata mondiale del malato. Tema del momento di confronto: «La Pastorale della Salute tra Carità e Azione Sociale». Infine, martedì 11 febbraio, alle ore 18, presso la parrocchia della Gran Madre di Dio, a Torino, è in programma la Messa diocesana in occasione della XXXIII Giornata del malato, presieduta dal Cardinale Arcivescovo monsignor Roberto Repole, nella festa della Madonna di Lourdes.