Cuneo, volontariato in comune: c’è tempo fino al 18 febbraio per candidarsi

C’è tempo fino alle ore 14 del 18 febbraio per candidarsi al bando pubblicato dal Dipartimento della Gioventù per la selezione di volontari tra i 18 e i 28 anni per progetti di Servizio Civile Universale.

Il Comune di Cuneo propone tre progetti: “Biblioteche in ascolto” presso la Biblioteca Civica, “Generazione Futuro” allo Europe Direct, e “Le carte raccontano” all’Archivio Storico comunale. Ai volontari vengono elargiti un rimborso mensile di circa 500 euro, buoni pasto e permessi retribuiti. Il servizio dura 12 mesi per un totale di 1.145 ore. Il Servizio Civile offre opportunità di crescita personale e professionale, facilita l’accesso al mondo del lavoro e consente di ottenere crediti formativi universitari.

Le domande devono essere presentate online tramite la piattaforma DOL con SPID o credenziali specifiche (vedi sotto) .

Attualmente, sono quattordici i ragazzi che stanno già svolgendo il loro servizio presso varie istituzioni e uffici del Comune di Cuneo. Nei giorni scorsi, i sette volontari dei progetti del servizio civile ambientale hanno incontrato la sindaca Patrizia Manassero nella Sala Giunta del Municipio. Durante l'incontro, la prima cittadina ha espresso il suo apprezzamento per l'impegno e la dedizione dei giovani volontari che contribuiscono attivamente alla crescita e al benessere della comunità, sottolineando l'importanza del Servizio Civile come strumento di formazione e crescita personale.

Miriam, Maria Luisa e Samuele sono impegnati presso il Parco Fluviale Gesso e Stura, lavorando in progetti legati alla tutela della biodiversità e alla promozione territoriale. Andrea e Davide affiancano l'ufficio Informagiovani del Comune di Cuneo, lavorando sui temi della mobilità attiva e sostenibile e della sensibilizzazione giovanile. Sara e Gabriele collaborano con l'ufficio Mobilità e Ambiente del Comune di Cuneo, con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale attraverso campagne di monitoraggio e di informazione.

I progetti del Comune di Cuneo ai quali è possibile candidarsi entro il 18 febbraio (ore 14)

- Biblioteca Civica: quattro volontari (due per la biblioteca adulti, due per la 0-18) per il progetto “Biblioteche in ascolto” che punta al benessere e alla salute attraverso pratiche culturali. Focus su popolazioni deboli e potenziamento dei servizi bibliotecari. In vista dell’apertura del nuovo Hub culturale di Palazzo Santa Croce, la Biblioteca intende lavorare a una progettazione partecipata degli spazi e delle funzioni attraverso un audit esteso, concentrando la ricerca su quelle fasce di popolazione che non fruiscono dei servizi offerti.

- Sportello Europa Europe Direct: un volontario per il progetto “Generazione Futuro”, che coinvolge i giovani nella vita politica dell'Unione europea e nella divulgazione dei valori democratici.

- Archivio Storico comunale: due volontari per il progetto “Le carte raccontano”, che mira a sensibilizzare sulla cultura locale e rendere accessibili i documenti storici tramite digitalizzazione e attività educative mediante eventi e laboratori con le scuole.

Come aderire

Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line - DOL ( https://domandaonline.serviziocivile.it/ ) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. È possibile accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda solo attraverso SPID o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Sul sito del Ministero è consultabile la guida aggiornata per la presentazione e la compilazione della domanda online sulla piattaforma DOL ( https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ ).

Per maggiori informazioni

Gli interessati possono ottenere maggiori informazioni recandosi all’Informagiovani (via Santa Maria, 1) o contattando l’ufficio allo 0171.444.504 o alla mail informagiovani@comune.cuneo.it . Informazioni disponibili anche presso gli altri uffici titolari dei progetti: Biblioteca, Europe Direct e Archivio Storico Comunale.