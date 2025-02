Giorno del Ricordo: il Comitato 10 Febbraio pronto alla quattro giorni di celebrazione

Come ogni anno ricorre il Giorno del Ricordo, in memoria dei Martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Il Comitato 10 Febbraio è da sempre impegnato a promuovere attività atte a ricordare e celebrare questa tragedia del nostro Paese. Eventi tragici troppo a lungo sottaciuti che però hanno visto una crescita esponenziale di adesioni nelle amministrazioni comunali e, più importante, nella gente comune che celebra questa giornata con il senso di amor patrio. La tragedia delle foibe è storia d'Italia, patrimonio della nostra cultura che non può essere messo da parte.

Il ricordo necessita di essere condiviso in modo trasversale. Questo accade grazie a chi si occupa di portare avanti ad ogni livello, iniziative volte a ricordare questi eventi. Diversi gli appuntamenti che ci vedono protagonisti come organizzatori, ma anche come invitati. Siamo certi che approfondire tali temi, possa essere da deterrente perché non capiti mai più.

Nello specifico saremo:

• 8 febbraio ore 11 Castelmagno inaugurazione panchina di fronte al Comune • 8 febbraio ore 15 ponte X Febbraio a Boves commemorazione insieme all’Amministrazione comunale

• 9 febbraio a Fossano ore 15,30 castello degli Acaja – Fausto Biloslavo organizzato da Anna Mantini

• 10 febbraio ore 9.30 giardini Fresia insieme all’amministrazione comunale di Cuneo e associazione nazionale Alpini

• 10 Febbraio ore 10 Vignolo piazza dei Caduti

• 10 Febbraio ore 10,30 inaugurazione panchina sotto il comune Cervasca organizzato dall'amministrazione comunale

• 10 Febbraio ore 11 Borgo San Dalmazzo piazza Martiri delle Foibe con Amministrazione

• 10 Febbraio ore 11.15 Ceva commemorazione con amministrazione comunale e scuole

• 10 febbraio ore 20,30 Margarita organizza Michele Valentino nella biblioteca civica, conferenza

• 11 febbraio ore 11 celebrazione santa messa cappella Istituto Salesiano Via Verdi 22 Fossano

• 11 febbraio ore 11,45 a Fossano deposizione della corona di fiori sul monumento dedicato a Norma Cossetto

Molti altri sarebbero gli appuntamenti per i quali abbiamo ricevuto inviti. Ci spiace non essere presenti ma siamo davvero soddisfatti nel poter constatare di come sia sentita questa solennità civile nazionale.

“Ricordare questi eventi significa non solo onorare chi ha sofferto e perso la vita, ma anche trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della memoria storica - commenta Denis Scotti presidente provinciale e regionale del Comitato -. La conoscenza del passato è essenziale per evitare che tragedie simili possano ripetersi in futuro. Le foibe e l'esodo giuliano-dalmata rappresentano un capitolo doloroso della storia italiana e dell'umanità intera, e la loro commemorazione contribuisce a costruire una memoria finalmente condivisa di cui il nostro Paese ha terribilmente bisogno. Il Comitato 10 Febbraio in tutta Italia si impegna ad essere presente per offrire esperienza e testimonianza maturata in tanti anni di impegno sul territorio collaborando con chi ha vissuto queste vicende in prima persona e avvalendosi della collaborazione di storici riconosciuti a livello nazionale”.