Il vescovo della diocesi di Mondovì ha incontrato gli alunni di Piozzo

In occasione della visita pastorale nella zona Langhe e Pianura, il Vescovo della Diocesi di Mondovì, mons. Egidio Miragoli, ha partecipato ad un momento di incontro organizzato con gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Piozzo, due plessi appartenenti all’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” di Dogliani. Ad inizio novembre 2024 mons. Miragoli aveva già visitato i plessi scolastici di Dogliani e Farigliano durante la sua presenza in queste parrocchie e ora intendeva salutare anche i bambini delle scuole piozzesi.

L’incontro con gli alunni e il personale docente si è svolto nella mattinata di giovedì 6 febbraio, presso la Sala “Felice Boffa” della Biblioteca Comunale di Piozzo, alla presenza del Parroco don Antonio Calandri, del Sindaco Sergio Lasagna e del Dirigente Scolastico Elena Sardo.

In questa occasione gli alunni frequentanti la Scuola Infanzia e Primaria, con la guida dei loro docenti di classe e di IRC, hanno curato la presentazione di alcuni aspetti del patrimonio economico, storico e culturale del paese e dei principali progetti didattici della scuola. Al termine il Vescovo ha visitato i locali dei due plessi della Scuola dell’Infanzia e Primaria in via Lazanio a Piozzo, manifestando il suo apprezzamento per le strutture e la cura degli edifici scolastici.

Un sentito ringraziamento va a mons. Miragoli, per la sua disponibilità a visitare i plessi di Piozzo e per l’interesse manifestato, ai docenti e ai bambini per la calorosa accoglienza e il prezioso lavoro svolto in preparazione di questo evento così significativo per la comunità scolastica.