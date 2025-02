Maltempo confermato, ma non ci sarà la grande nevicata. Possibili disagi alla viabilità: allerta nelle valli Tanaro, Belbo e Bormida

Nel corso delle ore si è decisamente ridimensionata la portata della nevicata prevista nel weekend, con i quantitativi di accumulo dimezzati rispetto a quanto veniva evidenziato meno di 24 ore.

Neve e pioggia ma in quantitativi inferiori. Arpa Piemonte evidenzia, comunque, dei possibili disagi alla viabilità in alcune aree della Granda, in particolare in Valle Tanaro e nelle Valli Belbo e Bormida, dove l'allerta sale a GIALLA.

I fenomeni precipitativi sono attesi già per stasera su basso Astigiano, Alessandrino e Appennino Ligure-piemontese. Estensione a tutta la regione domani con quota neve sui 300-400 m sul basso Piemonte, sui 600-700 m altrove.

L'intensità sarà debole o moderata, localmente forte e a carattere di rovescio sull'Appennino. Un miglioramento è atteso già nella giornata di domenica, quando la depressione si allontanerà verso sudest. Probabili condizioni di variabilità nella giornata di lunedì per l'azione di una depressione localizzata a nordovest delle Alpi.

Ricordiamo che, già nella giornata di ieri, la Provincia ha fatto il punto proprio sulla viabilità e sulle azioni da mettere in campo per limitare al massimo i disagi in un tavolo tecnico con i funzionari dei Settori Viabilità e Protezione civile. Sono state allertate le ditte appaltatrici del servizio di sgombero neve.

Si ricorda che per circolare sulle strade provinciali è necessario essere attrezzati con gomme da neve o catene, ma l’invito è alla massima prudenza evitando gli spostamenti non necessari.