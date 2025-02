Oggi a Nizza bilaterale italo-francese. Il ministro Tajani ha fatto visita al Principe di Monaco [FOTO E VIDEO]

E’ iniziata nella tarda mattinata di oggi, la visita del vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani in Costa Azzurra. In attesa dell’incontro a Palazzo Massèna a Nizza con il Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri della Repubblica francese, Jean-Noël Barrot, ha fatto visita insieme al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al Principe Alberto di Monaco.

L’incontro di oggi pomeriggio l’occasione per fare il punto sulle relazioni bilaterali tra Italia e Francia, discutere delle principali crisi internazionali e guardare alle prossime scadenze europee e multilaterali. Successivamente all’incontro, il Ministro Tajani presiederà alle 16 la seconda riunione del Comitato di cooperazione frontaliera franco-italiano (CCF), istituito al fine di incoraggiare lo sviluppo di progetti locali e rimuovere gli ostacoli alla cooperazione di confine.

Questa mattina, arrivato in aereo a Nizza, Tajani ha incontrato il Presidente del Piemonte e, insieme hanno raggiunto il palazzo del Principe, dove si sono fermati prima di ripartire per Nizza.

Il CCF è stato lanciato a Torino il 31 ottobre 2023 e riunisce rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali, parlamentari e organismi di cooperazione transfrontaliera. Il secondo appuntamento di Nizza rappresenta l’occasione per esaminare più da vicino i progetti sviluppati dopo Torino, in particolare nei settori della mobilità, dell’ambiente, dell’istruzione e della sanità.

Alla riunione di oggi pomeriggio sarà presente anche l’assessore regionale ai rapporti con i lavoratori frontalieri e ai trasporti, Marco Scajola, in rappresentanza della Regione Liguria.