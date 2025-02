Trasporti: Trenitalia, sciopero personale mobile direzione regionale Piemonte e Valle d’Aosta

Proclamato da Orsa dalle 3 di domenica 9 febbraio alle 2 di lunedì 10. La segretaria regionale Piemonte e Valle d’Aosta del sindacato Orsa ha proclamato uno sciopero di 23 ore del personale mobile della Direzione Business Regionale di Piemonte e Valle d'Aosta di Trenitalia, dalle 3 di domenica 9 febbraio alle 2 di lunedì 10 febbraio.

Lo comunica in una nota Trenitalia informando che per i treni del Regionale in Piemonte e nelle regioni limitrofe potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Trenitalia assicura la circolazione ferroviaria nelle fasce orarie di garanzia, che nei giorni festivi è dalle 7 alle ore 10 e dalle 18 alle 21. (Red-Lab/Labitalia)