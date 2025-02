Uomo di 34 anni trovato morto in casa a Borgo San Giuseppe: indagini in corso

Un giovane uomo di 34 anni è stato trovato morto in casa nel primo pomeriggio di oggi 7 febbraio in un'abitazione di via Bossea a Borgo San Giuseppe, frazione di Cuneo.

A dare l'allarme il fratello, che ha telefonato al 112.

Sul posto è giunta la Volante della Polizia di Stato, assieme alla Scientifica, che ha effettuato i primi rilievi. Non sarebbe emerso, stando alle prime indiscrezioni, alcun segno di violenza sul corpo.

Sarà la Procura a valutare la necessità di disporre ulteriori accertamenti per stabilire le cause del decesso.