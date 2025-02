Judo: inizio anno col botto per l’ASD Valle Maira

“Sono tanti per i nostri atleti gli obiettivi anche quest’anno - dice il Maestro Diego Penone - il 2025 è iniziato con il botto.”

Grande soddisfazione per l’ASD Judo Valle Maira nella giornata dello scorso 26 gennaio a Lignano (UD): all’interno del palazzetto del villaggio Bella Italia si è disputato il Gran Prix Italia, valevole per l’acquisizione dei punti della Ranking Nazionale, ed alla competizione hanno partecipato sette atleti dell’associazione.

Claudia Marchiò, cadetta kg 70, ha vinto il primo incontro per Ippon (KO tecnico), perso invece il secondo incontro per poi, recuperata, aggiustare la gara e vincere tre incontri per Ippon e classificarsi al terzo posto. Con una tecnica precisa - commenta il Maestro Penone - si è dimostrato determinata come non mai”.

Belliardo Luisa invece, cadetta kg 57, ha vinto il primo incontro per Ippon, vinto un secondo incontro per Ippon, ma perso il terzo incontro dove è mancata la concentrazione degli incontri precedenti. Si è classificata al 13° posto ed il Maestro Penone commenta così il risultato: “Una bella gara quella di Luisa disputata con determinazione, le manca ancora la continuità”.

Poi Luciano Martina, cadetta kg 48, che ha perso al primo incontro con un’atleta di maggior esperienza, classificandosi al 30° posto: “Sono contento per Martina - commenta il Maestro - ha fatto un grosso passo avanti, piena di grinta e determinazione. È stata sfortunata con il sorteggio, aveva già incontrato la sua avversaria l’anno scorso e aveva perso per Ippon, questa volta ha perso di misura, lottando caparbiamente”.

Altro atleta Tosello Christian, cadetto kg 66, ha vinto il primo incontro ai punti, vinto il secondo incontro per Ippon, perso il terzo per Ippon e si è classificato al 18° posto: “Ha disputato una bella gara Christian - commenta il Maestro - sta rientrando nel giro delle competizioni con la grinta giusta”.



Infine Garelli Giacomo, cadetto kg 73, ha vinto il primo incontro per Ippon, perso il secondo per Ippon e si è classificato al 35° posto: “È mancata la continuità - commenta il Maestro - tecnicamente sta migliorando tanto.

Nella giornata del 28 gennaio è toccato invece alla categoria Juniores.

Yuri Penone, Juniore kg 100, ha vinto il primo incontro per Ippon e perso invece il secondo incontro, a detta del Maestro per una clamorosa disattenzione subendo una leva articolare. Ha vinto poi tre incontri per ippon e con grinta e determinazione si è classificato al terzo posto: “Cambio di categoria di classe e di peso per Yuri - commenta il Maestro - ha dimostrato carattere anche in questa classe, deve migliorare ancora nella concentrazione”.

Gli atleti Claudia Marchiò e Yuri Penone dopo questo podio hanno acquisito punti preziosi nella Ranking List Nazionale. L’obbiettivo è raccogliere più punti possibili per accedere alle finali degli Italiani senza passare per le qualificazioni. I tecnici e il Presidente si congratulano con gli atleti per gli ottimi risultati ottenuti.