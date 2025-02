Legno certificato: che cos’è e perché sceglierlo

A chiunque sarà capitato almeno una volta nella vita di avere tra le mani un prodotto contenente legno con particolari marchi e certificazioni. Scopriamo di che cosa si tratta e perché è importante.

Che cos'è il legno certificato

Il legno certificato è una materia prima che proviene da foreste controllate e gestite secondo severi standard ambientali, sociali, economici. Lo stesso vale per la catena di approvvigionamento che deve essere gestita secondo i medesimi parametri.

Non si tratta però solo di legno poiché i marchi che ne attestano la provenienza controllata riguardano anche tutti i derivati come carta e cartone che vengono certificati allo stesso modo.

I principali marchi che certificano il legno

FSC e PEFC sono le certificazioni più note per legno e carta. La prima sigla sta per Forest Stewardship Council e si tratta di un'organizzazione internazionale che si occupa dell'importanza di avere più foreste gestite responsabilmente nel mondo. Il marchio FSC viene rilasciato solo dopo scrupolosi controlli che vanno a garantiscono una maggiore qualità per il consumatore.

Invece, PEFC sta per Program For Endorsement Of Forest Certification Schemes, un’altra no-profit internazionale che si batte per proteggere il patrimonio boschivo. Infatti, nasce per salvaguardare le foreste e per promuovere il legno locale gestito correttamente.

Perché preferire prodotti in legno certificato