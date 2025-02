Torna il concerto di solidarietà “In Canto per la Vita” a Bagnolo Piemonte

Dopo il grande successo della prima edizione tenutasi lo scorso anno, torna domani sera, sabato 8 febbraio, alle 20,45, nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli a Bagnolo Piemonte, il concerto di solidarietà "In Canto per la Vita".

La serata vedrà la partecipazione dei cori parrocchiali locali, offrendo un programma musicale variegato e coinvolgente. Si esibiranno il coro dei bambini e ragazzi, il coro MessaGio e il coro della parrocchia di Villaretto, presentando un repertorio che spazierà dai canti liturgici a brani di altra natura.

L'evento ha un forte valore benefico: l'intero ricavato della serata sarà devoluto in parti uguali a tre importanti realtà solidali che negli ultimi anni hanno visto il coinvolgimento di cittadini bagnolesi.

Un'occasione speciale per unire arte e solidarietà, creando un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.

I fondi raccolti contribuiranno a sostenere: il progetto "Bambinisoli Togo e Mondo", che si occupa di interventi mirati al mantenimento, alla formazione e all'inserimento lavorativo di ragazzi e ragazze ospiti di quattro orfanotrofi, tra cui quello di Lomè.

L'opera dei Missionari della Consolata, impegnati in iniziative di aiuto e sviluppo.

La Missione di Cicero Dantas, situata nel nord-est del Brasile, a supporto delle comunità locali.

L'ingresso al concerto sarà a offerta libera, un'opportunità per tutti di contribuire a una nobile causa attraverso una serata di musica e condivisione.