La sindaca di Cuneo: “Nuove tecnologie e sostenibilità sono i temi prioritari per un capoluogo che guarda al futuro” [VIDEO]

Bilancio di metà mandato per la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero. Il capoluogo si presenta oggi popolato da numerosi cantieri che, se da un lato stanno creando qualche disagio alla mobilità urbana, dall’altro sono validi testimoni delle progettualità legate all’arrivo dei fondi del Pnrr.

Ne è orgogliosa la sindaca Manassero e tra i suoi progetti preferiti, in linea con la vocazione letteraria di Cuneo, che da ventisei anni ospita l’apprezzata manifestazione di Scrittorincittà, annovera la realizzazione della biblioteca civica nell’ex palazzo Santa Croce, auspicando che sia foriera di nuove aggregazioni culturali a favore dei giovani e delle loro famiglie. A questo progetto culturale ne cita un altro a sfondo sociale: la realizzazione di una serie di unità abitative per persone con disabilità, che il Comune sta seguendo tramite il Consorzio Socio Assistenziale nell’ex Casa del Fascio femminile in via B. Bruni. Si tratta di un edificio dal passato controverso, che in questo modo ritrova la sua dignità come luogo di accoglienza ed inclusione sociale.

Non mancano le sue risposte su problematiche di stretta attualità, come le difficoltà dei parcheggi nel centro, insieme al “ritocco” delle tariffe, e il progetto ormai di lunga memoria riguardante la realizzazione di un parcheggio di testata in zona Campidoglio. Infine, un commento alla polemica sulla riqualificazione di piazza Europa, con un richiamo alle nuove tecnologie che ormai stanno modificando in tempo reale la nostra quotidianità.

L'INTERVISTA [VIDEO]