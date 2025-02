"L’importanza delle opposizioni: due ministri non bastano a dare soddisfazione"

Egregio direttore,

l’aggressione parlamentare e mediatica contro la presidente del Consiglio Meloni, in modi mistificanti e volgari, conferma il quotidiano tentativo delle opposizioni di centrosinistra di ricercare ogni occasione per dare assalto al Governo.

I loro rabbiosi pretesti e la loro ossessione del pericolo autoritario però non servono a rilanciare la nostalgia di precedenti governi (da Renzi a Conte a Draghi) già sconfitti elettoralmente dagli italiani; né tanto meno a scalfire il peso politico conquistato oggi dall’Italia a livello europeo ed internazionale.

Se la presenza di due Ministri nell’ultima rissosa seduta in Parlamento non è sufficiente a dare soddisfazione alle opposizioni, abbiamo la misura degli intenti affannosi ma vani di piegare alla loro volontà la presidente Meloni, giustamente impegnata in ben più pressanti incombenze.

Grazie per l’attenzione, distintamente.

Paolo Chiarenza (Busca), Guido Giordana (sindaco di Valdieri), Rosalia Grillante (Vicoforte M.vì), Paolo Barabesi (consigliere comunale Cavallermaggiore), Emiliano Negro (sindaco di Roburent), Maurizio Occelli (consigliere comunale Savigliano)