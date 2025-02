Mondovì, il centrosinistra interroga l'amministrazione: "Ci sono notizie degli Osservatori permanenti?"

"Nell’autunno 2022, Il Consiglio comunale ha approvato diverse modifiche allo Statuto comunale, tra cui l'istituzione di Commissioni comunali consultive, di osservatorio e di supporto su argomenti di particolare interesse collettivo. In particolare, sono stati istituiti tre Osservatori permanenti: uno per le attività produttive, industriali e artigianali, uno per il commercio in sede fissa e uno sanitario, a supporto dell’attività consiliare".

Così scrivono, presentando un'interrogazione, i consiglieri del centrosinistra Laura Gasco, Cesare Morandini, Davide Oreglia.

"L’approvazione - spiegano i consiglieri - è avvenuta però senza il consenso delle minoranze, che hanno visto con tali modifiche annullata la possibilità di nominare membri nelle Commissioni, e di avere dunque un riscontro costante e diretto sulla loro attività e sui loro contenuti.

Quasi a conferma dei dubbi espressi, nonostante siano trascorsi oltre due anni dall'approvazione dei regolamenti degli Osservatori e ventun mesi dalla loro costituzione, il Consiglio comunale – ad oggi - non ha ricevuto alcuna informazione sul loro funzionamento o sulle attività svolte, se non in modo incidentale. Si noterà che i regolamenti prevedono che i lavori degli Osservatori vengano illustrati al Consiglio comunale con cadenza semestrale, o in caso di necessità e opportunità".

I consiglieri comunali del centro-sinistra, con un’interrogazione protocollata in data 5 febbraio 2025 chiedono al Sindaco e alla Giunta comunale di fornire informazioni sulle riunioni svolte dai tre Osservatori, sugli argomenti trattati, sui loro componenti attuali e su eventuali variazioni. Inoltre, sollecitano l'Amministrazione a mettere a disposizione del Consiglio comunale i contenuti dei lavori svolti dagli Osservatori.