Savigliano: il Pd presenta le regole per il congresso provinciale e dei 19 circoli territoriali

Le uniche considerazioni politiche nell’assemblea provinciale del Partito Democratico, svoltasi ieri sera a Savigliano e quasi interamente “tecnica”, le ha fatte il segretario provinciale uscente e consigliere regionale Mauro Calderoni.

L’ex sindaco di Saluzzo, in un breve intervento, ha ricordato i risultati amministrativi del centrosinistra di Cuneo, Bra e Saluzzo e la “bella vittoria” di Alba.

“Siamo stati capaci di realizzare coalizioni autenticamente civiche, non come quella surrettizia di Savigliano – ha detto - che è formalmente civica, ma fortemente condizionata dai partiti di centrodestra. Abbiamo mancato d’un soffio Racconigi e Fossano, ma – ha promesso – stiamo gettando le basi per una rivincita”.

E poi l’immancabile sferzata al presidente della Provincia Luca Robaldo e al suo Patto Civico, a conferma del fatto che i rapporti sono prossimi alla rottura definitiva.

“Avevamo avviato un’apertura di credito a quell’area che si era presentata civica e che avrebbe potuto essere importante per il governo del territorio cuneese, ma quel mondo – ha considerato Calderoni – si è rivelato ben presto più cinico che civico diventando, nei fatti, organico al centrodestra”.

Gianluca Arnolfo e Stefano Ciccone hanno prospettato le regole per i congressi dei 19 circoli territoriali della Granda e per il provinciale che si svolgerà il 14 aprile, norme che sono state approvate all’unanimità.

A partire da inizio marzo verranno rinnovati tutti gli organi del partito nel Cuneese.

Designata la commissione di garanzia, composta da cinque rappresentanti: Gianluca Arnolfo, Franco Canopale, Mara De Giorgis, Marina Mana e Sara Tomatis, cui compete la funzione di vigilare sul corretto svolgimento dei congressi.

Il Pd conta al 31 dicembre 2024 1024 tesserati, quello che ha il maggior numero di iscritti è quello di Bra, grazie all’infaticabile opera di proselitismo di Bruna Sibille.

Per quanto riguarda la segreteria provinciale il nome che circola con insistenza è quello di Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore e consigliere provinciale, anche se nessuno in assemblea ne ha fatto cenno.

Sannazzaro è rimasto defilato in fondo alla sala per allontanarsi quasi subito perché impegnato in un altro incontro amministrativo a Cavallermaggiore.

Da Alba, dove si ipotizzavano eventuali candidature alternative, non ci saranno contromosse.

Lo ha confermato nel suo intervento l’esponente albese Luciano Giri, auspicando un maggior coinvolgimento della base del partito ma smentendo che qualcuno abbia in animo di candidarsi alla guida del partito.

Le candidature alla segreteria provinciale potranno essere presentate a partire dal 20 febbraio e dovranno essere sottoscritte da almeno 52 iscritti, espressione di almeno quattro circoli territoriali.

All’assemblea saviglianese, tenutasi nella sala Miretti e presieduta dalla presidente Ada Toso, hanno preso parte una sessantina di iscritti provenienti dai quattro angoli della Granda.