Langhe, Roero e Monferrato cercano ambasciatori: l'Atl apre una "call"

L’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero cerca nuovi volti e voci del territorio e lancia la “Call for Ambassador”. Un progetto dedicato agli appassionati delle colline e del digitale che nasce per coinvolgere i residenti in Piemonte e farli diventare protagonisti della promozione della nostra terra.





La call è aperta a tutti coloro che si vogliono mettere in gioco sui social media (dai 16 ai 99 anni) imparando a raccontare le Langhe, il Monferrato e il Roero per condividere contenuti e far conoscere al pubblico le tipicità e le offerte che rendono uniche le nostre colline.

In particolare diventando “Ambasciatori 5.0 della destinazione” e specializzandosi nelle sezioni Bike, alla scoperta dei percorsi più emozionanti tra colline e vigneti, Trekking, per raccontare immensi panorami e sentieri nascosti, ed Enogastronomia, comunicando i sapori autentici e i vini pregiati che nascono in questa terra. Ma anche approfondendo focus di racconto come il Family, con le esperienze da vivere in famiglia tra Langhe Monferrato Roero, e il Detox, rivelando al pubblico una destinazione capace di rigenerare corpo e spirito in un’oasi di pace e benessere.



Il progetto sarà presentato in un incontro online mercoledì 19 febbraio alle 17. Per ricevere il link, informazioni sui canali social di Visit Langhe Monferrato Roero e sul sito web https://www.enteturismolmr.it/ .