De Dietrich è un nuovo partner “Soma Green” del Cuneo Volley

Collaborazione internazionale per il Cuneo Volley, che amplia il proprio club degli sponsor “Soma Green” con l’ingresso dell’azienda De Dietrich Italia.

Partnership inaugurata poche settimane fa con la presentazione ufficiale del nuovo giocatore biancoblù, Daniel De Souza Maciel.

« Il volley è uno sport che premia la strategia, la collaborazione e la costante ricerca del miglioramento, proprio come la nostra azienda si impegna a innovare e offrire soluzioni efficienti e all’avanguardia nel settore della climatizzazione. Questa sponsorizzazione è un segnale concreto del nostro impegno nel supportare realtà che condividono la nostra visione di progresso e crescita. “Soma green” - “Siamo green” in piemontese - rafforza ancor di più l’identificazione in una società che promuove la sostenibilità ambientale, proprio come i nostri prodotti ecologici e rispettosi dell’ambiente. Il nostro claim infatti è “il clima sostenibile”. Siamo orgogliosi di essere al fianco di questa società blasonata in uno sport che attira sempre più sostenitori» - dichiara Flavio Borgna, AD Italia della De Dietrich.

Scegliere De Dietrich significa puntare su una soluzione per la climatizzazione che garantisce benessere e tranquillità grazie ad una vasta gamma di pompe di calore, caldaie, sistemi ibridi e solare termico in grado di soddisfare qualsiasi esigenza impiantistica domestica e commerciale.

De Dietrich è in tutto il mondo.

La società fondata nel 1684 è leader mondiale nella produzione di sistemi per il riscaldamento e la climatizzazione. Grazie al suo “know-how” e alla sua esperienza, il marchio fornisce risposte affidabili, con elevate prestazioni energetiche, basso impatto ambientale e con un design moderno ed elegante. Una partnership su scala internazionale.

Il marchio De Dietrich è presente in più di 50 paesi. Ben 10 Stili di produzione, è il 1° produttore di pompe di calore con laboratorio accreditato COFRAC in Europa e conta 6.500 dipendenti nel gruppo.

