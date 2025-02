Conosci Casa Hoval?

Casa Hoval si distingue per offrire soluzioni tecnologicamente avanzate e all'avanguardia nel settore del riscaldamento e del benessere ambientale. Fondata su una filosofia intrinseca di "responsabilità per l'energia e l'ambiente", l'azienda incarna un impegno profondo verso la sostenibilità e l'efficienza energetica.

Con una passione radicata per l'innovazione tecnologica, Hoval si avvale di oltre 50 anni di esperienza nel settore in Italia, consolidando la sua posizione come un pilastro affidabile e rispettato nel mercato. Nonostante le sfide della congiuntura economica, l'azienda continua a prosperare, mantenendo un trend positivo grazie alla sua costante ricerca di eccellenza e al suo impegno per soddisfare le esigenze dei clienti.

La competenza di Hoval nel riscaldamento e nel comfort del clima indoor si fonda su una profonda conoscenza del settore e sull'adozione di pratiche eco-sostenibili. Oltre ad offrire prodotti di alta qualità, l'azienda si impegna attivamente a ridurre l'impatto ambientale delle sue operazioni e a promuovere pratiche di consumo consapevole.

Attraverso una costante innovazione e un'attenzione costante alle esigenze del mercato, Casa Hoval si posiziona come un leader indiscusso nel panorama del riscaldamento e del benessere ambientale, contribuendo in modo significativo alla creazione di ambienti comfortevoli e sostenibili per le persone in tutto il mondo.

La sede, di recente costruzione ha ottenuto l'ambita e prestigiosa pre-certificazione Minergie. Un altro passo importante per Casa Hoval, che si aggiunge ai riconoscimenti già ottenuti da tempo: le certificazioni CasaClima Classe A, CasaClima Work&Life e Cened Classe A+, nonché il Premio CasaClima Awards 2015.



Il percorso di certificazione Minergie impone che tutto l'edificio venga considerato, già in fase di progetto esecutivo, come un unico sistema integrato, con l'indicazione in itinere degli ambiti in cui si potrebbero ottenere miglioramenti.

Se stai cercando soluzioni di riscaldamento e raffrescamento che combinino efficienza, sostenibilità e innovazione, non cercare oltre! Con Hoval e l'agenzia QUBO, hai trovato il partner ideale per garantire il massimo comfort alla tua abitazione o alla tua attività.

Scopri di più sull'agenzia territoriale QUBO e Hoval e lascia che il nostro team ti mostri come possiamo trasformare la tua esperienza di comfort.

Per maggiori informazioni:

sito internet https://www.quboclima.it/

telefono 375-8223828

e-mail agenziaqubo@gmail.com