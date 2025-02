A Ceva un nuovo sportello carte d’identità e protocollo per implementare l’offerta di servizi

Un segno concreto verso le esigenze della cittadinanza. Questo rappresenta l’apertura del nuovo sportello per l’erogazione dei servizi afferenti alle carte d’identità e al protocollo situato al piano terra del Comune di Ceva.

Le due attività sono state oggetto di questa nuova allocazione di risorse, così da snellire l’operato degli uffici e offrire un servizio più rapido per l’utenza. In particolare, è stato importante alleggerire il carico dell’Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Servizi Demografici.

Lo sportello, che ad oggi si avvale di due dipendenti comunali, uno addetto alle carte d’identità e una al protocollo, è foriero quindi di un duplice vantaggio, che consiste sia in un minor carico di lavoro per l’Ufficio Anagrafe, sia in un più accorto smaltimento delle richieste.

La riorganizzazione interna ha permesso di efficientare due servizi fondamentali riducendo così le code e i tempi di attesa.

“Efficienza, efficacia ed economicità sono le 'tre E' a cui si deve ispirare la buona prassi della pubblica amministrazione e noi abbiamo voluto metterle concretamente in pratica con questa nuova apertura” commenta il sindaco Fabio Mottinelli. “Lo snellimento del lavoro è fondamentale per offrire tempi rapidi all’utenza e, al contempo, procedere con un adeguato smaltimento delle pratiche di back-office per gli uffici. Questo sportello ricalca gli orari dell’Anagrafe ma si somma a questo, andando, di fatto, a erogare un servizio ulteriore”.

Di seguito gli orari dello sportello:

Lunedì ore 9 – 11

Martedì ore 16 – 18

Mercoledì ore 8.30 – 12.30 e ore 16 – 18

Giovedì chiuso

Venerdì ore 14.30 – 17-30

Sabato chiuso.