Calcio femminile: Freedom FC in cerca di continuità, al Paschiero arriva la Res Women

In fiducia e dopo tre risultati utili conquistati nel giro di una settimana, la Freedom FC Women cerca continuità: pur con l'incognita meteo sempre presente, la formazione cuneese torna fra le mura amiche del “Paschiero” ed ospita la Res Women per la diciottesima giornata di Serie B. Sfida tutta da vivere e snodo comunque rilevante per le ragazze di mister Mauro Ardizzone, a caccia di ulteriori punti per affacciarsi nuovamente nelle zone medio-alte della classifica e dare ulteriore spinta a questo positivo inizio di 2025 e di girone di ritorno: “Affrontiamo una compagine molto solida, compatta ed ostica, che sa chiudersi molto bene dietro e, quindi, molto difficile da affrontare. - spiega mister Ardizzone – Lo 0-0 sul campo del Genoa ha dimostrato che stiamo bene, ci alleniamo da un mese insieme e stiamo cominciando a capire i nostri meccanismi: siamo e dobbiamo essere in crescita, ma senza fermarci e mettendo sempre qualcosa di nuovo dentro, in campo, per poter migliorare ancora, singolarmente e di gruppo”.

L'AVVERSARIA - La Res Roma Women, guidata da mister Paolo Ruggeri, occupa attualmente la undicesima posizione in Serie B: le giallorosse hanno ottenuto finora 18 punti, frutto di 6 vittorie, nessun pareggio ed 11 sconfitte nei 17 match disputati. Una squadra che, dopo la salvezza centrata nella stagione 2023-24, ha confermato la scorsa estate un importante blocco di giocatrici (una su tutte, la leader e capitano Vanessa Nagni), puntellando la rosa con pedine preziose come Sara e Giada Novelli, entrambe ex Tavagnacco, rispettivamente difensore e centrocampista; Sofia Boldrini (centrocampista), in prestito dalla Sampdoria; Giulia Zaghini (portiere), in prestito dal Parma; e poi il grande ritorno di bomber Claudia Palombi e l'arrivo di una calciatrice esperta, in difesa, come Zoi Giatras, ex dell'incontro. La Res è reduce dal fondamentale successo, in rimonta, 2-1 contro il Lumezzane, firmato proprio da Palombi e Giatras. All'andata, la compagine romana si impose 2-1 sulle cuneesi: dopo il gol di Zanni, furono Boldini e Palombi a ribaltare il punteggio.

Freedom FC Women-Res Women si disputerà allo Stadio “Fratelli Paschiero” di Cuneo domenica 9 febbraio alle ore 14.30, con biglietteria aperta dalle 13.30: dirigerà l'incontro il sig. Andrea Santeramo della sezione di Monza, coadiuvato da Davide Adinolfi di Salerno e Marco Infante di Battipaglia.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA DICIOTTESIMA GIORNATA (Domenica 9 febbraio ore 14.30)

Orobica Calcio Bergamo-Ternana (ore 12)

Bologna-Brescia

Freedom FC Women-Res Women

Lumezzane-Arezzo

Pavia Academy-Genoa

Hellas Verona-San Marino Academy

Vis Mediterranea-Parma

Cesena-H&D Chievo (ore 15)

CLASSIFICA

Parma 46, Ternana 44, Genoa 40, Bologna 37, Chievo 30, Lumezzane 28, Brescia 28, Arezzo 25, Freedom Fc Women 24, Cesena 22, Res Women 18, San Marino Academy 14, Orobica 14, Hellas Verona 13, Pavia Academy 13, Vis Mediterranea 1.