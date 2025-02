Volley A2M. Cuneo, attenta a Palmi. Giulio Pinali: "Voglio dare il mio contributo fino alla fine" [VIDEO]

Mancano ormai solo sei partite alla fine della regular season e d'ora in poi per le squadre è tempo di raccogliere quanto seminato. Lasciarsi alle spalle i problemi di amalgama, la forma non ottimale per il poco tempo passato insieme e tutte quelle cose che ogni anno caratterizzano la prima parte di stagione. Soprattutto, via alla cultura degli alibi.

Intendiamoci, tutti problemi reali ma che, chi più chi meno, ogni anno toccano tutte le formazioni. Ora si fa sul serio ed ogni punto lasciato per strada vale doppio: da qui in poi si capirà chi potrà aspirare ad andare avanti facendo bene anche nei playoff e chi, al contrario, si dovrà accontentare di un campionato buono, ma che alla resa dei conti sarà insufficiente.

Mai come in questa stagione la lotta per centrare i sette posti che danno diritto all'entusiasmante coda di fine stagione resta aperta: segno di un livellamento tecnico che, personalmente, giudichiamo verso l'alto. Sette posti per (almeno) otto contendenti: significa che, inevitabilmente, da qui a poco più di un mese (ultima di regular season prevista per il 16 marzo) qualcuno resterà deluso.

Prata di Pordenone, Ravenna e Brescia, pur non matematicamente, sono ragionevolmente certe di aver centrato l'obiettivo, ma le altre cinque no. In un fazzoletto di punti sono rinchiuse 5 squadre: Aversa (38), Aci Castello (34), Cuneo (33), Pineto (31) e Siena (30). Può davvero succedere di tutto.

Tra queste anche la MA Acqua S.Bernardo, la quale ha un calendario complicato che dirà qual è il vero valore della squadra di Matteo Battocchio. Cuneo sarà protagonista di ben 4 scontri diretti su 6 gare a disposizione: Ravenna e Pineto in casa, Prata di Pordenone ed Aversa in trasferta. Le altre sono Macerata e Palmi, due clienti non facili che vogliono conquistare la salvezza ad ogni costo.

S'incomincia con la Omifer Palmi domani pomeriggio, domenica 9 febbraio alle ore 16, che vedrà i Battocchio's boys scendere in campo al palasport di San Rocco Castagnaretta contro l'ultima della classifica Omifer Palmi. Ma sarà una Palmi assai diversa da quella battuta nettamente a domicilio all'andata: gli uomini di Jorge Cannestracci nella seconda parte di stagione hanno cambiato ritmo e, gara dopo gara, stanno colmando il profondo gap che li aveva collocati in fondo alla classifica e distanziati da tutti. La salvezza per i campani è a portata di mano.

Cuneo come affronta questo delicato incontro? Intanto con una squadra finalmente al completo: l'arrivo di Maciel ed il lento ma costante recupero di Giulio Pinali possono dare una maggiore tranquillità al reparto schiacciatori. Poi un Sette in costante crescita e Allik che, nonostante continui a fornire prestazioni da "montagna russa", il suo apporto lo dà. Restano le certezze del solito Sottile ed un reparto centrali tra i più forti del campionato nel mettere palla a terra. Ma anche i soliti problemi: riuscire a far entrare il servizio, arma in più della squadra piemontese che fino a questo momento si è vista poco ed un muro non brillantissimo. Dall'altra parte della rete, dal canto suo Palmi non è una di quelle formazioni bravissima in questo fondamentale ed è già buona cosa visto che la MA Acqua S.Bernardo patisce particolarmente le formazioni forti a muro.

Sarà della partita anche Giulio Pinali, il bomber sul quale Cuneo conta tanto fin da inizio stagione, che stenta però a trovare la forma migliore: "Ora sto bene (ride N.d.R). Spero di non avere ricadute, sto cercando di seguire il percorso migliore con lo staff medico. Sono successe cose non prevedibili, spero di continuare a dare il mio contributo alla squadra fino a fine stagione in buona forma". All'affermazione "Lo sai che Cuneo ha tanto bisogno di te?", la risposta è scontata: "Cuneo ha bisogno di tutti".

Il focus sugli avversari di domani per l'opposto emiliano: "Sono cambiati e migliorati parecchio rispetto l'andata. Nelle ultime partite hanno fatto ottimi risultati contro squadre più forti, hanno bisogno di punti e giocheranno alla morte. Esattamente come faremo noi".

Giulio Pinali vede l'arrivo di Maciel come uno stimolo o uno schiaffo? "Semplicemente un aiuto in più per la squadra. Un bravissimo ragazzo che ci sta portando entusiasmo".

L'INTERVISTA COMPLETA A GIULIO PINALI NEL VIDEO A SEGUIRE: