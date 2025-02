In Eccellenza girone B pareggio combattuto fra Alba Calcio e Valenzana Mado

La Valenzana ribalta in cinque minuti il risultato alla fine del primo tempo, ma deve accontentarsi del pari e tornare a casa con il 19° risultato utile in campionato, poiché dalla sconfitta di settembre a Cuneo gli orafi hanno sempre mosso la classifica.

Rammarico dei padroni di casa per due legni e qualche distrazione in occasione dei gol subiti.

Questa la sintesi della partita disputata allo stadio Coppino, davanti ad un buon pubblico, con di fronte due delle squadre nella fascia alta della classifica, che si sono affrontate a viso aperto in una gara nervosa e molto sentita da entrambe le formazioni.

Il primo pericolo lo crea l’Alba Calcio con un tiro di Peinetti all’11° salvato sulla linea da Ciletta. Si gioca di più nella metà campo degli ospiti, ma senza grandi occasioni fino al 29° quando un tiro dello stesso Peinetti viene intercettato con la mano da Simone. Per l’arbitro Di Giuseppe di Frosinone è rigore, che Ferro trasforma con un tiro angolato sulla destra di Rosti.

La Valenzana fatica a reagire, sono ancora i biancocrociati a provarci con alcuni tentativi dalla distanza. Al 39° arriva, quasi inaspettato il pareggio. Regolanti controlla un buon pallone e dal limite dell’area lascia partire una fiondata che si infila all’incrocio dei pali alla destra dell’incolpevole Romanin.

Il tempo di un colpo di testa alto di Dieye sugli sviluppi di un corner, che la Valenzana raddoppia. Sul calcio d’angolo battuto da Simone svetta su tutti West e deposita in rete. Si va al riposo sul 1 -2 per gli orafi.

Mister Telesca si fa sentire negli spogliatoi e i padroni di casa rientrano in campo con un piglio diverso. Al 54° un tiro di Peinetti deviato da un difensore sbatte sulla parte alta della traversa e due minuti più tardi un’imbeccata di Dieye viene solo sfiorata in scivolata da Ferro.

La Valenzana tiene in apprensione la difesa albese con Kerroumi e Spriano subentrato a Regolanti. Al 70° un colpo di testa di Galvagno su rimessa laterale di Barbero colpisce il palo alla sinistra di Rosti, che nulla può al 77° quando un tiro dello stesso Barbero viene corretto in rete proprio da Galvagno.

È il definitivo pareggio. Nel finale ci provano ancora i padroni di casa con qualche incursione e un tiro di Medda subentrato a Panetta nel primo minuto di recupero, anche se sarà la Valenzana a chiudere in attacco e procurare qualche apprensione all’estremo difensore albese, autore di una buona uscita e di alcuni interventi in mischia.

Un 2-2 tutto sommato giusto, con qualche recriminazione da una parte e dall’altra. Sette gli ammoniti, 5 per l’Alba Calcio, due per la Valenzana, un po’ di nervosismo in campo, giustificabile dalla posta in palio.

La Valenzana viene raggiunta a 39 punti dal Pinerolo vittorioso in casa sull’Acqui per 1-0 mentre l’Alba Calcio rimane a 6 punti dalla vetta con l’impegno di Coppa Italia in settimana a Genova e il prossimo turno ancora in casa con l’Alpignano. La zona play off è salva, ma occorre tornare alla vittoria per metterla in sicurezza. A fine gara mister Telesca commenta:

“Sapevamo di affrontare un avversario difficile e abbiamo interpretato la partita nel modo giusto. Peccato per quelle due distrazioni a fine primo tempo che ci sono costate care. Nel secondo tempo abbiamo fatto un grosso sforzo per recuperare e sono contento della reazione. Poteva andar meglio, abbiamo preso due legni, però il campionato è ancora lungo”.

Soddisfatto a fine gara il mister Pellegrini della Valenzana Mado:

“Sono contento del nostro 19esimo risultato utile che significa un bel cammino in un campionato equilibrato. Abbiamo fatto quel che dovevamo fare contro una grande squadra. Peccato per qualche ripartenza che potevamo sfruttare meglio, ma siamo in piena corsa e questa è un’ottima situazione”.

Nel prossimo turno i rossoblu valenzani affronteranno in casa il CSF Carmagnola.

Tabellino

Reti: 29° Ferro (A) rig. 39° Regolanti (VM) 44° West (VM) 77° Galvagno (A)

Formazioni:

Alba Calcio : Romanin, Foschi, Barbero, Bellucca, Marchetti, Dieye, Panetta, Galvagno, Ferro, Galasso, Peinetti. Entrati a partita in corso: Villano, Campagna, Medda, Igbinakenzua. Ammoniti: Foschi, Marchetti, Dieye, Campagna, Medda.

Allenatore: Salvatore Telesca

Valenzana Mado: Rosti, Toniato, Kerroumi, Regolanti, Redi, West,Ciletta, Massaro, Simone,Cirio,Ortolan. Entrati a partita in corso: Spriano, Mazzucco, Benrhouzile, Maione. Ammoniti: West, Simone.

Allenatore: Luca Pellegrini